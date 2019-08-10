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    Мамаев: «Ловишь себя на мысли, что в колонии порядочных людей даже больше, чем на свободе»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал победу в товарищеском матче над белгородским «Салютом».

    Игра прошла на территории исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области в формате шесть на шесть два тайма по 20 минут и завершилась победой команды «Золотой лев» со счетом 4:2, за которую выступали Мамаев и экс-нападающий «Зенита» Александра Кокорин. Футболист краснодарцев забил три мяча.

    «Тренер у нас шикарный. Партнеры по команде – тоже мужики серьезные, поэтому все отлично.

    Как шел отбор в команду? Мы занимаемся здесь каждый день. Ребята ежедневно тренируются по вечерам, они и участвовали в матче. Отбора и не было, по большому счету, каждый из осужденных мог провести матч.

    Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь. Ловишь себя на мысли, что их здесь даже больше, чем на свободе», – сказал Мамаев.

    • В октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из СИЗО-2 «Бутырка» в колонии.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1228

      Shaitan. 43 минуты назад

      Ну и оставайся там подольше.
      Выйдут оба еще более озлобленные, видимо.

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      Рейтинг: +4158

      серега кашин 1 час назад

      да но ты к ним не относишся

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      Рейтинг: +3069

      Viper for CSKA 1 час назад

      Опасный заход. Я думал всякие АУЕ цепляют только трудных подростков. Похоже, Мамаев станет первым футболёром в законе.

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