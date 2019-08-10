Мамаев: «Ловишь себя на мысли, что в колонии порядочных людей даже больше, чем на свободе»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал победу в товарищеском матче над белгородским «Салютом».

Игра прошла на территории исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области в формате шесть на шесть два тайма по 20 минут и завершилась победой команды «Золотой лев» со счетом 4:2, за которую выступали Мамаев и экс-нападающий «Зенита» Александра Кокорин. Футболист краснодарцев забил три мяча.

«Тренер у нас шикарный. Партнеры по команде – тоже мужики серьезные, поэтому все отлично.

Как шел отбор в команду? Мы занимаемся здесь каждый день. Ребята ежедневно тренируются по вечерам, они и участвовали в матче. Отбора и не было, по большому счету, каждый из осужденных мог провести матч.

Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь. Ловишь себя на мысли, что их здесь даже больше, чем на свободе», – сказал Мамаев.