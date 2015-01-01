Мамаев: «Не обижаюсь на «Краснодар». Передаю привет всем игрокам и руководству во главе с Галицким. Я за них болею»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что не держит обиды на клуб за желание расторгнуть с ним контракт.
Футболист отбывает наказание в ИК №4 города Алексеевка Белгородской области. Сегодня команда Мамаева и экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина обыграла в колонии белгородский «Салют» со счетом 4:2. Мамаев сделал хет-трик.
«У меня нет обиды на «Краснодар», я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем (Галицким), я за них болею.
Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь. Для начала нужно выйти. Стараюсь жить сегодняшним днем. На данный момент у меня технически действует контракт с «Краснодаром», – сказал Мамаев.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- Контракт Мамаева с «Краснодаром» рассчитан до 31 декабря 2019 года.