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    Мамаев: «Не обижаюсь на «Краснодар». Передаю привет всем игрокам и руководству во главе с Галицким. Я за них болею»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что не держит обиды на клуб за желание расторгнуть с ним контракт.

    Футболист отбывает наказание в ИК №4 города Алексеевка Белгородской области. Сегодня команда Мамаева и экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина обыграла в колонии белгородский «Салют» со счетом 4:2. Мамаев сделал хет-трик.

    «У меня нет обиды на «Краснодар», я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем (Галицким), я за них болею.

    Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь. Для начала нужно выйти. Стараюсь жить сегодняшним днем. На данный момент у меня технически действует контракт с «Краснодаром», – сказал Мамаев.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • Контракт Мамаева с «Краснодаром» рассчитан до 31 декабря 2019 года.

    Источник: Твиттер «Спорт-Экспресс»

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