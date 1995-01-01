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    56 журналистов аккредитованы на матч команды Кокорина и Мамаева с «Салютом» в колонии

    Несколько десятков журналистов будут присутствовать на матче с участием команды бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Как сообщает «Спорт день за днем», на игру «Золотого льва» против белгородского «Салюта» аккредитованы 56 работников СМИ. Встреча состоится сегодня, 10 августа, на территории исправительной колонии №4 города Алексеевки Белгородской области.

    Матч пройдет на мини-футбольной площадке в формате «шесть на шесть» или «пять на пять» с возможностью замен.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13683

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Свинство процветает.

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      Рейтинг: +874

      Mirak92 1 час назад

      4-2 Мамаев сделал хет трик

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