56 журналистов аккредитованы на матч команды Кокорина и Мамаева с «Салютом» в колонии

Несколько десятков журналистов будут присутствовать на матче с участием команды бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщает «Спорт день за днем», на игру «Золотого льва» против белгородского «Салюта» аккредитованы 56 работников СМИ. Встреча состоится сегодня, 10 августа, на территории исправительной колонии №4 города Алексеевки Белгородской области.

Матч пройдет на мини-футбольной площадке в формате «шесть на шесть» или «пять на пять» с возможностью замен.