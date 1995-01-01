56 журналистов аккредитованы на матч команды Кокорина и Мамаева с «Салютом» в колонии

Свинство процветает.
Несколько десятков журналистов будут присутствовать на матче с участием команды бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Как сообщает «Спорт день за днем», на игру «Золотого льва» против белгородского «Салюта» аккредитованы 56 работников СМИ. Встреча состоится сегодня, 10 августа, на территории исправительной колонии №4 города Алексеевки Белгородской области.
Матч пройдет на мини-футбольной площадке в формате «шесть на шесть» или «пять на пять» с возможностью замен.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.