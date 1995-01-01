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    Football Italia: «Ювентус» и «Бавария» ведут переговоры об аренде Манджукича

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич этим летом может вернуться в «Баварию», сообщает Football Italia.

    По информации источника, клубы ведут переговоры о переходе 33-летнего футболиста на правах аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

    Ранее хорват мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но в последний момент трансфер сорвался.

    • Манджукич выступал за «Баварию» с 2012 по 2014 год.
    • В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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