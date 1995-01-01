Football Italia: «Ювентус» и «Бавария» ведут переговоры об аренде Манджукича

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич этим летом может вернуться в «Баварию», сообщает Football Italia.
По информации источника, клубы ведут переговоры о переходе 33-летнего футболиста на правах аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро.
Ранее хорват мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но в последний момент трансфер сорвался.
- Манджукич выступал за «Баварию» с 2012 по 2014 год.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.