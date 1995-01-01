Football Italia: «Ювентус» и «Бавария» ведут переговоры об аренде Манджукича

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич этим летом может вернуться в «Баварию», сообщает Football Italia.

По информации источника, клубы ведут переговоры о переходе 33-летнего футболиста на правах аренды с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Ранее хорват мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но в последний момент трансфер сорвался.