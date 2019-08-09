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    «Рома» возобновила интерес к Ловрену

    После неудачи в переговорах по трансферу защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда «Рома» переключила внимание на игрока «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

    По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб ведет переговоры об аренде 30-летнего хорвата с правом последующего выкупа. Стороны близки к достижению соглашения.

    Как сообщает в твиттере журналист издания Николо Скира, «Рома» хочет арендовать Ловрена на год за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 16 миллионов.

    • В прошлом сезоне центрбек провел за «Ливерпуль» 18 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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