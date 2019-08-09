«Рома» возобновила интерес к Ловрену

После неудачи в переговорах по трансферу защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда «Рома» переключила внимание на игрока «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб ведет переговоры об аренде 30-летнего хорвата с правом последующего выкупа. Стороны близки к достижению соглашения.

Как сообщает в твиттере журналист издания Николо Скира, «Рома» хочет арендовать Ловрена на год за 2 миллиона евро с опцией выкупа за 16 миллионов.