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    Клопп – о матче с «Норвичем»: «60 минут «Ливерпуль» показывал суперфутбол. То, что случилось потом, – нормальная ситуация»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча первого тура АПЛ против «Норвича» (4:1). К перерыву ливерпульцы выигрывали со счетом 4:0.

    «60 минут мы показывали суперфутбол. То, что случилось потом, – нормальная ситуация для начала сезона. После гола Теему Пукки у соперника не было моментов. «Норвич» оставался дерзким и получал удовольствие от собственного футбола», – цитирует тренера ВВС.

    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал вторым.
    • 14 августа ливерпульцы в Турции проведут матч за Суперкубок Европы с «Челси».
    • Следующий соперник «Ливерпуля» по АПЛ – «Саутгемптон» (17 августа).

    Источник: ВВС

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