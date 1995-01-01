Клопп – о матче с «Норвичем»: «60 минут «Ливерпуль» показывал суперфутбол. То, что случилось потом, – нормальная ситуация»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча первого тура АПЛ против «Норвича» (4:1). К перерыву ливерпульцы выигрывали со счетом 4:0.

«60 минут мы показывали суперфутбол. То, что случилось потом, – нормальная ситуация для начала сезона. После гола Теему Пукки у соперника не было моментов. «Норвич» оставался дерзким и получал удовольствие от собственного футбола», – цитирует тренера ВВС.