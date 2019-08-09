Рахимов: «VAR должен быть не на одном-двух матчах РПЛ, а на всех»

Потому что в России все делается через ж..пу. простые вещи не доходят до "умных голов'. В каждой проблеме нужна беда, чтобы потом начать решать проблему( М. Жванецкий)
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поговорил о вводе VAR в РПЛ. Система работает на нескольких матчах в туре.
«Если мы говорим о VAR, то он должен быть не на одном матче или двух, а на всех. Остальные игры – что, недостаточно важны? Почему нельзя ввести VAR сразу во всей лиге, как это делается в Европе? Все должны быть в равных условиях», – считает Рахимов.
- В ближайшем туре РПЛ система будет на матчах «Краснодар» – «Рубин» и «Ростов» – «Крылья Советов».
- «Ахмат» 11 августа встретится со «Спартаком».
- Чеченцы идут в таблице девятыми, москвичи – 11-ми.