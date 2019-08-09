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    Рахимов: «VAR должен быть не на одном-двух матчах РПЛ, а на всех»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поговорил о вводе VAR в РПЛ. Система работает на нескольких матчах в туре.

    «Если мы говорим о VAR, то он должен быть не на одном матче или двух, а на всех. Остальные игры – что, недостаточно важны? Почему нельзя ввести VAR сразу во всей лиге, как это делается в Европе? Все должны быть в равных условиях», – считает Рахимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2019 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +754

      Genz 25 минут назад

      Потому что в России все делается через ж..пу. простые вещи не доходят до "умных голов'. В каждой проблеме нужна беда, чтобы потом начать решать проблему( М. Жванецкий)

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