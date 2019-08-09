Рахимов: «VAR должен быть не на одном-двух матчах РПЛ, а на всех»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поговорил о вводе VAR в РПЛ. Система работает на нескольких матчах в туре.

«Если мы говорим о VAR, то он должен быть не на одном матче или двух, а на всех. Остальные игры – что, недостаточно важны? Почему нельзя ввести VAR сразу во всей лиге, как это делается в Европе? Все должны быть в равных условиях», – считает Рахимов.