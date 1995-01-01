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    «Реал» опубликовал заявку на сезон. Азар – под 7-м номером

    На официальном сайте «Реала» появилась заявка на новый сезон.

    Новичок команды Эден Азар внесен в нее под седьмым номером, который в прошлом сезоне принадлежал нападающему Мариано Диасу. Диас же заявлен под номером 24.

    Еще один новый футболист мадридцев Лука Йович будет выступать под 18-м номером.

    В свое время футболку с «семеркой» в мадридском клубе носили Рауль и Криштиану Роналду.

    Азар перешел в «Реал» из «Челси» этим летом за 100 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8316

      DeStar 26 минут назад

      зачем было торопиться и отдавать диасу не пойму))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +724

      САНЁК17 > DeStar 18 минут назад

      Припугнуть соперника,не более чем))))

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