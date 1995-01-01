«Реал» опубликовал заявку на сезон. Азар – под 7-м номером

На официальном сайте «Реала» появилась заявка на новый сезон.

Новичок команды Эден Азар внесен в нее под седьмым номером, который в прошлом сезоне принадлежал нападающему Мариано Диасу. Диас же заявлен под номером 24.

Еще один новый футболист мадридцев Лука Йович будет выступать под 18-м номером.

В свое время футболку с «семеркой» в мадридском клубе носили Рауль и Криштиану Роналду.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» этим летом за 100 миллионов евро.