Артур: «Я, болельщики и команда хотят, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Артур высказался насчет возможного перехода в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в каталонский клуб, за который выступал с 2013-го по 2017 год.

«Я не обсуждал с ним эту тему. Мне не нравится беспокоить его по этому поводу, потому что его уже много раз спрашивали об этом. Я разговариваю с ним о других вещах. Не знаю, перейдет ли он в «Барселону». Посмотрим, что случится.

Я, болельщики и команда хотели бы, чтобы он вернулся в «Барселону». Он – звезда, и мне очень нравится играть с ним в сборной Бразилии.

Я не знаю, должен ли он сделать этот шаг (заявить о желании уйти в каталонский клуб), как сказал Пике, но, как друг, я желаю ему всего наилучшего», – сказал Артур.