Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Артур: «Я, болельщики и команда хотят, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Артур высказался насчет возможного перехода в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в каталонский клуб, за который выступал с 2013-го по 2017 год.

    «Я не обсуждал с ним эту тему. Мне не нравится беспокоить его по этому поводу, потому что его уже много раз спрашивали об этом. Я разговариваю с ним о других вещах. Не знаю, перейдет ли он в «Барселону». Посмотрим, что случится.

    Я, болельщики и команда хотели бы, чтобы он вернулся в «Барселону». Он – звезда, и мне очень нравится играть с ним в сборной Бразилии.

    Я не знаю, должен ли он сделать этот шаг (заявить о желании уйти в каталонский клуб), как сказал Пике, но, как друг, я желаю ему всего наилучшего», – сказал Артур.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • По информации журналиста El Chiringuito TV Хосе Альвареса Айя, переговоры с парижанами о трансфере футболиста начал «Реал».

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3057

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      не нужен неймар барсе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1617

      SarJr 45 минут назад

      Болельщики не хотят)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79165
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72995
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru