Тиль провел первую тренировку со «Спартаком»

Новичок «Спартака» Гус Тиль сегодня впервые поучаствовал в тренировке команды.

Занятие состоялось в Берне. Москвичи задержались в Швейцарии после первого матча третьего квалификационного раунда против «Туна» (3:2).

Перед началом тренировки игроки «Спартака» поприветствовали полузащитника, устроив для него традиционный коридор.

В субботу утром красно-белые проведут еще одно занятие в Берне, после чего вылетят в Грозный на игру пятого тура РПЛ с «Ахматом».

Встреча состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.

Тиль перешел в «Спартак» из АЗ 5 августа за 18 миллионов евро.