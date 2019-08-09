Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Тиль провел первую тренировку со «Спартаком»

    Новичок «Спартака» Гус Тиль сегодня впервые поучаствовал в тренировке команды.

    Занятие состоялось в Берне. Москвичи задержались в Швейцарии после первого матча третьего квалификационного раунда против «Туна» (3:2).

    Перед началом тренировки игроки «Спартака» поприветствовали полузащитника, устроив для него традиционный коридор.

    В субботу утром красно-белые проведут еще одно занятие в Берне, после чего вылетят в Грозный на игру пятого тура РПЛ с «Ахматом».

    • Встреча состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.
    • Тиль перешел в «Спартак» из АЗ 5 августа за 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2336

      TOL47 2 минуты назад

      Ну вот в игре с Ахматом Спартаку удачи
      Терек- все же звучало лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      ajoq 14 минут назад

      Опорника бы еще побыстрее приобрели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      алдан2014 1 час назад

      Добро пожаловать! Ждём чудес,они нам ох как нужны

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79165
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72995
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru