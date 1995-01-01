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    Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов

    «ПСЖ» продолжает вести переговоры с агентом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалой.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане готовы предложить 25-летнему игроку контракт сроком на пять лет с годовой зарплатой 12 миллионов евро.

    При этом не исключено, что аргентинец может перейти в «Интер» в обмен на Мауро Икарди.

    • «Ювентус» купил Дибалу у «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел за туринцев 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (39 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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