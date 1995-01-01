Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Дибале пятилетний контракт с зарплатой 12 миллионов

«ПСЖ» продолжает вести переговоры с агентом нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалой.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане готовы предложить 25-летнему игроку контракт сроком на пять лет с годовой зарплатой 12 миллионов евро.

При этом не исключено, что аргентинец может перейти в «Интер» в обмен на Мауро Икарди.