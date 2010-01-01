«Матч ТВ»: «Локомотив» может подписать нападающего «Чертаново» Сарвели

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели попал в сферу интересов «Локомотива».

По информации «Матч ТВ», скауты железнодорожников посетили игру шестого тура ФНЛ «Чертаново» – «Химки» (0:0), чтобы понаблюдать за выступлением футболиста.

В мае интерес 21-летнему игроку проявлял «Сочи», но трансфер не состоялся по финансовым причинам.