«Матч ТВ»: «Локомотив» может подписать нападающего «Чертаново» Сарвели

МАТЧ ТВ ЛОЛ!!!! а вообще этот паровоз опять опозорит все и вся в лч
Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели попал в сферу интересов «Локомотива».
По информации «Матч ТВ», скауты железнодорожников посетили игру шестого тура ФНЛ «Чертаново» – «Химки» (0:0), чтобы понаблюдать за выступлением футболиста.
В мае интерес 21-летнему игроку проявлял «Сочи», но трансфер не состоялся по финансовым причинам.
- В прошлой кампании форвард провел 37 матчей в ФНЛ, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.
- В этом сезоне на счету Сарвели один мяч и три передачи в шести встречах.