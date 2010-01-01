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    «Матч ТВ»: «Локомотив» может подписать нападающего «Чертаново» Сарвели

    Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели попал в сферу интересов «Локомотива».

    По информации «Матч ТВ», скауты железнодорожников посетили игру шестого тура ФНЛ «Чертаново» – «Химки» (0:0), чтобы понаблюдать за выступлением футболиста.

    В мае интерес 21-летнему игроку проявлял «Сочи», но трансфер не состоялся по финансовым причинам.

    • В прошлой кампании форвард провел 37 матчей в ФНЛ, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.
    • В этом сезоне на счету Сарвели один мяч и три передачи в шести встречах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1350

      Axe111 27 минут назад

      МАТЧ ТВ ЛОЛ!!!! а вообще этот паровоз опять опозорит все и вся в лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Паровоз 88 33 минуты назад

      С такими трансферами , Кикнадзе похоронит Локо!((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      Romantic2010 40 минут назад

      Усиление под лигу чемпионов!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      parevg > Romantic2010 30 минут назад

      21 год ему, этот трансфер, если он произойдет, скорее на вырост.

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