Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

Гюндоган такое ощущение что вечность играет,а ему всего то 28.Удивительно.Как с Марсело ситуация
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до июня 2023 года. Предыдущий договор истекал летом 2020-го.
- Немец перешел в английский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2016 году за 27 миллионов евро.
- В составе «Сити» Гюндоган провел 115 матчей, забил 17 голов, сделал 17 результативных передач и дважды стал чемпионом Англии.