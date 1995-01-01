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    Гюндоган продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

    Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до июня 2023 года. Предыдущий договор истекал летом 2020-го.

    • Немец перешел в английский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2016 году за 27 миллионов евро.
    • В составе «Сити» Гюндоган провел 115 матчей, забил 17 голов, сделал 17 результативных передач и дважды стал чемпионом Англии.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +512

      GSmall 1 час назад

      Гюндоган такое ощущение что вечность играет,а ему всего то 28.Удивительно.Как с Марсело ситуация

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