Погребняк: «Для меня «бабло» сейчас на втором плане»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, что мотивирует его играть в футбол.

– Многих удивило решение Анюкова в 36 лет выбрать не работу тренером в структуре «Зените», а выступления за «Крылья Советов». Неужели вы оба не устали от бесконечных перелетов, травм, сборов. Или, как сказали бы завистники, это просто желание «еще срубить бабла»?

– Хотите верьте, хотите нет, но «бабло» сейчас на втором плане. Анюков – профессионал, который просто не захотел расставаться с игрой. А тут появился вариант с Самарой – хорошая команда, где, похоже, с финансами все в порядке. Ко всему прочему, как сказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев, через год Анюкова ждут в тренерском штабе.

Что касается меня, то за три месяца, проведенных дома из-за травмы ахилла, я понял, что пока не готов заканчивать карьеру. Мне по-человечески было плохо без футбола. Это примерно то же состояние, когда тебе не хватает воздуха. Тогда и принял решение играть до тех пор, пока позволяет здоровье.

– Выходит, не зря великий Пеле говорил, что футболисты умирают дважды. Значит, еще есть желание пожить этой сумасшедшей жизнью.

– Не поверите, но я, как мальчишка, очень ждал наши сборы на Кипре. Мне нравится пахать на сборах. И перелеты, отели – все это тоже нравится. Я еще не насытился игрой.