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    Погребняк: «Для меня «бабло» сейчас на втором плане»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, что мотивирует его играть в футбол.

    – Многих удивило решение Анюкова в 36 лет выбрать не работу тренером в структуре «Зените», а выступления за «Крылья Советов». Неужели вы оба не устали от бесконечных перелетов, травм, сборов. Или, как сказали бы завистники, это просто желание «еще срубить бабла»?

    – Хотите верьте, хотите нет, но «бабло» сейчас на втором плане. Анюков – профессионал, который просто не захотел расставаться с игрой. А тут появился вариант с Самарой – хорошая команда, где, похоже, с финансами все в порядке. Ко всему прочему, как сказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев, через год Анюкова ждут в тренерском штабе.

    Что касается меня, то за три месяца, проведенных дома из-за травмы ахилла, я понял, что пока не готов заканчивать карьеру. Мне по-человечески было плохо без футбола. Это примерно то же состояние, когда тебе не хватает воздуха. Тогда и принял решение играть до тех пор, пока позволяет здоровье.

    – Выходит, не зря великий Пеле говорил, что футболисты умирают дважды. Значит, еще есть желание пожить этой сумасшедшей жизнью.

    – Не поверите, но я, как мальчишка, очень ждал наши сборы на Кипре. Мне нравится пахать на сборах. И перелеты, отели – все это тоже нравится. Я еще не насытился игрой.

    • В сезоне-2018/19 35-летний Погребняк провел за екатеринбургскую команду 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • В нынешнем на счету форварда два матча и ни одного гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10276

      sssrspartak 12 минут назад

      я думал его уже распилили на дрова,а оно еще в лесу!!

      1
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      Рейтинг: +3417

      nik55 44 минуты назад

      что бздюба что ты-----братья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1466

      koli4ka 47 минут назад

      главное любовь к родине и пролетарскому происхождению,а бабло-это фу,мусор на ветер.

      0
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      Рейтинг: +1019

      AZ 51 минуту назад

      Это точно Паша сказал??

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