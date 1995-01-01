Ибрагимович – о формате МЛС: «Это полная фигня. Как выработать победный менталитет, если нужно только попасть в плей-офф»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал оценку регламенту МЛС.

«Этот формат – полная фигня. Результат каждой игры важен, но ты можешь занять седьмое место, выиграть плей-офф и стать чемпионом.

Мой менталитет – тренироваться каждый день, ведь, как ты это делаешь, то так и играешь. Как выработать победный менталитет, если нужно только попасть в плей-офф?», – заявил Златан.