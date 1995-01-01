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    Ибрагимович – о формате МЛС: «Это полная фигня. Как выработать победный менталитет, если нужно только попасть в плей-офф»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал оценку регламенту МЛС.

    «Этот формат – полная фигня. Результат каждой игры важен, но ты можешь занять седьмое место, выиграть плей-офф и стать чемпионом.

    Мой менталитет – тренироваться каждый день, ведь, как ты это делаешь, то так и играешь. Как выработать победный менталитет, если нужно только попасть в плей-офф?», – заявил Златан.

    • МЛС делится на две конференции по 12 команд.
    • После регулярного чемпионата первые семь команд из 12 выходят в плей-офф.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1201

      general.lizyukov 40 минут назад

      Они с этой фигней уже несколько десятилетий живут и ничего. Хоккей, футбол, баскетбол, бейсбол, соккер - отличные результаты, популярность, окупаемость. Страшно вылетать от середняков?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +202

      Rus9I > general.lizyukov 30 минут назад

      Златан ничего не боится)

      А вообще он прав, странная система, которая создана специально для Американского потребителя.

      0
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      Рейтинг: +819

      Борат 1 час назад

      БОЯРСКИЙ О МЛС: ШЛЯПА !

      1
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      Рейтинг: +874

      Mirak92 > Борат 50 минут назад

      Уже было.Боян

      -1
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      Рейтинг: +414

      Randy Ram 1 час назад

      Да есть такое. Но мне нравится в американском спорте то, что там элемент случайности равен нулю. Нужно по любому одержать 4 Победы ( серия до 4 побед). Вот тут если один раз слабой команде повезло, второй раз она отскочила... то 4 раза подряд более слабые с наименьшей вероятность одержат итоговую победу

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