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    EsRadio: «Реал» не получал предложений по Бэйлу. Валлиец может остаться в клубе

    Форвард «Реала» Гарет Бэйл может остаться в клубе.

    Перед началом нового сезона Зинедин Зидан заявил, что не нуждается в валлийце и, вероятному, ему будет найден новый клуб. Сам игрок намерен остаться в «Реале» до конца контракта.

    По информации журналиста Libertad Digital и esRadio Серхио Валентина, руководство «Реала» не получало достойных предложений по футболисту. Единственный клуб, проявлявший интерес к Бэйлу за последнее время – «Тоттенхэм».

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.

    Источник: EsRadio

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