EsRadio: «Реал» не получал предложений по Бэйлу. Валлиец может остаться в клубе

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может остаться в клубе.
Перед началом нового сезона Зинедин Зидан заявил, что не нуждается в валлийце и, вероятному, ему будет найден новый клуб. Сам игрок намерен остаться в «Реале» до конца контракта.
По информации журналиста Libertad Digital и esRadio Серхио Валентина, руководство «Реала» не получало достойных предложений по футболисту. Единственный клуб, проявлявший интерес к Бэйлу за последнее время – «Тоттенхэм».
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего футболист провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.