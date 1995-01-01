EsRadio: «Реал» не получал предложений по Бэйлу. Валлиец может остаться в клубе

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может остаться в клубе.

Перед началом нового сезона Зинедин Зидан заявил, что не нуждается в валлийце и, вероятному, ему будет найден новый клуб. Сам игрок намерен остаться в «Реале» до конца контракта.

По информации журналиста Libertad Digital и esRadio Серхио Валентина, руководство «Реала» не получало достойных предложений по футболисту. Единственный клуб, проявлявший интерес к Бэйлу за последнее время – «Тоттенхэм».