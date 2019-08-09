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    Полузащитник «Динамо» Гармаш: «Неприятно, что у нас идет война, а Ракицкий ушел в «Зенит»

    Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш назвал отношения между Украиной и Россией войной, а также прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    «Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел», – поделился мнением украинский футболист.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за петербуржцев четыре матча.

    Источник: «Динамомания»

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    09.08.2019 06:55
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 9 августа 2019, 20:49

      А чё не на фронте добровольцем?

      1
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 9 августа 2019, 19:26

      Денис мячик пинает, а другим на войну предлагает. нехорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 9 августа 2019, 14:02

      Он и на футбольном поле не особо умом отличался, а в жизни получается совсем беда. Жалко примата, мог бы стать человеком, но не судьба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 9 августа 2019, 13:11

      Когда идет война, все берут оружие в руки и не играют в футбол. Сходи в музей Динамо Киев и посмотри историю!

      7
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 9 августа 2019, 13:02

      Угу, ушёл прямо из окопов да ещё и табельную пушку со знаменем полка с собой прихватил, ибо на#ер ему нужен этот свидомый самостийно-кастрюльный гемор

      8
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 9 августа 2019, 12:49

      Это просто два разных высказывания.
      "Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война..." - это он как бы сожалеет о том, что их власть вытворяет.
      "...а он туда ушел" - ну это просто зависть, у нас ведь тут войну никто не ведет.

      2
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 9 августа 2019, 12:33

      Стесняюсь спросить: он пошел в Зенит воевать с хохлами??

      12
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 августа 2019, 12:25

      Да какая нафиг война????

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 9 августа 2019, 12:06

      Нет что бы по радоваться за своего собрата что хоть один нормально приживёт и заработает на жизнь... но Неееет зависть берет верх!

      8
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      Рейтинг: +6913

      батог > sobaka120982 9 августа 2019, 17:59

      А 5 млн хохлов в России(Сибири) бобло зарабатывают и в Нэньку посылают, что бы ты гарный хлопчик с голоду не подох. Они то же предатели? ( Это я к Гармашу )

      1
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 9 августа 2019, 11:51

      Даун!!! причем тут футбол и политика. Хохлы некоторые реально головой поехали

      7
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