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    Тиль: «Готов играть с «Ахматом»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил о готовности дебютировать за московскую команду в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Выход на поле в Грозном? Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык», – сказал голландец.

    • «Спартак» купил 21-летнего хавбека у «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
    • Это трансферный рекорд в истории клуба.
    • Матч «Ахмат» – «Спартак» состоится в воскресенье, 11 августа, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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