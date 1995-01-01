Тиль: «Готов играть с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил о готовности дебютировать за московскую команду в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Выход на поле в Грозном? Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык», – сказал голландец.