Тиль: «Готов играть с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил о готовности дебютировать за московскую команду в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата».
«Выход на поле в Грозном? Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык», – сказал голландец.
- «Спартак» купил 21-летнего хавбека у «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд в истории клуба.
- Матч «Ахмат» – «Спартак» состоится в воскресенье, 11 августа, в 21:30 по московскому времени.