Азар, Жиру и Йович – претенденты на приз лучшему игроку Лиги Европы в сезоне-2018/19

Стал известен список номинантов на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам прошлого сезона.
За награду поборются Эден Азар, Оливье Жиру и Лука Йович.
- Азар забил два мяча и сделал два ассиста в восьми матчах турнира.
- Жиру отличился 11 голами и четырьмя результативными передачами в 14 играх.
- Йович в 14 поединках 10 раз поразил ворота соперников и однажды помог это сделать партнеру.
- Бельгиец и француз стали победителями Лиги Европы в составе «Челси», серб с «Айнтрахтом» вылетел на стадии 1/2 финала.
Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ