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    Азар, Жиру и Йович – претенденты на приз лучшему игроку Лиги Европы в сезоне-2018/19

    Стал известен список номинантов на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам прошлого сезона.

    За награду поборются Эден Азар, Оливье Жиру и Лука Йович.

    • Азар забил два мяча и сделал два ассиста в восьми матчах турнира.
    • Жиру отличился 11 голами и четырьмя результативными передачами в 14 играх.
    • Йович в 14 поединках 10 раз поразил ворота соперников и однажды помог это сделать партнеру.
    • Бельгиец и француз стали победителями Лиги Европы в составе «Челси», серб с «Айнтрахтом» вылетел на стадии 1/2 финала.

    Роналду, Ван Дейк и Месси номинированы на призы лучшим игрокам ЛЧ

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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