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    Адриано: «Верю в проект «Палмейраса». Это большой вызов для меня»

    Нападающий Луис Адриано объяснил свое решение перейти из «Спартака» в «Палмейрас».

    «Как сказал спортивный директор, клуб строит очень большой проект. Я решил вернуться, потому что играл в Европе довольно долгое время. Хочу быть рядом с семьей и верю в проект «Палмейраса». Это вызов для меня

    Надеюсь адаптироваться как можно скорее к бразильскому футболу. Хочу помочь команде по максимуму. Сделаю все возможное, когда буду находиться на поле», – сказал Адриано.

    • 32-летний форвард перебрался в «Палмейрас» за 1 миллион евро.
    • За «Спартак» он выступал с января 2017 года.
    • За 2,5 сезона Адриано забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.

    Источник: Globo Esporte

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    08.08.2019 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Babon01 36 минут назад

      Первый сезон был не плохой)))) но потом как обычно звезды с неба повалились. Потом подруга русская. Короче покуражился в России. Молодец, сорвал кушь, теперь спокойно будет доигрывать на родине с чемоданом денег. Надо было уже избавляться от него зимой!

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