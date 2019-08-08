Адриано: «Верю в проект «Палмейраса». Это большой вызов для меня»

Нападающий Луис Адриано объяснил свое решение перейти из «Спартака» в «Палмейрас».

«Как сказал спортивный директор, клуб строит очень большой проект. Я решил вернуться, потому что играл в Европе довольно долгое время. Хочу быть рядом с семьей и верю в проект «Палмейраса». Это вызов для меня

Надеюсь адаптироваться как можно скорее к бразильскому футболу. Хочу помочь команде по максимуму. Сделаю все возможное, когда буду находиться на поле», – сказал Адриано.