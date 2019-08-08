Адриано: «Верю в проект «Палмейраса». Это большой вызов для меня»

Первый сезон был не плохой)))) но потом как обычно звезды с неба повалились. Потом подруга русская. Короче покуражился в России. Молодец, сорвал кушь, теперь спокойно будет доигрывать на родине с чемоданом денег. Надо было уже избавляться от него зимой!
Нападающий Луис Адриано объяснил свое решение перейти из «Спартака» в «Палмейрас».
«Как сказал спортивный директор, клуб строит очень большой проект. Я решил вернуться, потому что играл в Европе довольно долгое время. Хочу быть рядом с семьей и верю в проект «Палмейраса». Это вызов для меня
Надеюсь адаптироваться как можно скорее к бразильскому футболу. Хочу помочь команде по максимуму. Сделаю все возможное, когда буду находиться на поле», – сказал Адриано.
- 32-летний форвард перебрался в «Палмейрас» за 1 миллион евро.
- За «Спартак» он выступал с января 2017 года.
- За 2,5 сезона Адриано забил 25 голов и сделал 15 ассистов в 79 матчах.