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    Понсе и Бакаев забили дебютные голы за «Спартак»

    «Спартак» играет с «Туном» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    По итогам первого тайма московская команда выигрывает со счетом 2:0.

    Голы в свой актив записали полузащитник Зелимхан Бакаев и нападающий Эсекьель Понсе. Для обоих это дебютные мячи в составе «Спартака».

    • Бакаев – воспитанник «Спартака», за основу дебютировал в сентябре 2015 года, прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале».
    • Понсе перешел в «Спартак» 21 июня 2019 года из «Ромы» за 3 миллиона евро. Сыграл пять матчей (включая сегодняшний).

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2636

      Путник 13 54 минуты назад

      Честно говоря задолбали комментаторы ..тупо мешают смотреть матч ..пришлось выключить звук..

      0
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      Рейтинг: +48

      seth343 1 час назад

      нет все как всегда

      1
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      Рейтинг: +10260

      sssrspartak > seth343 1 час назад

      ТУН ЕЩЕ И ВЫИГРАЕТ!ЗАЩИТА ПЛЮС ЖАНО НУЛИ!!

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      Рейтинг: +48

      seth343 > 1 час назад

      ну хотя бы так

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      Рейтинг: +1675

      absent32 1 час назад

      вроде как все хорошо... главное теперь во втором тайме не отдать мяч

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      Рейтинг: +4834

      _Marqella_ 1 час назад

      Ну вроде всё без нервотрёпки получилось сегодня...

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      Рейтинг: +421

      dimmmka > _Marqella_ 1 час назад

      Ещё не вечер....

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      Рейтинг: +4457

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 44 минуты назад

      У нас так не бывает )))

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