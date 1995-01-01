Понсе и Бакаев забили дебютные голы за «Спартак»

«Спартак» играет с «Туном» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

По итогам первого тайма московская команда выигрывает со счетом 2:0.

Голы в свой актив записали полузащитник Зелимхан Бакаев и нападающий Эсекьель Понсе. Для обоих это дебютные мячи в составе «Спартака».