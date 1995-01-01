Понсе и Бакаев забили дебютные голы за «Спартак»

Честно говоря задолбали комментаторы ..тупо мешают смотреть матч ..пришлось выключить звук..
«Спартак» играет с «Туном» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
По итогам первого тайма московская команда выигрывает со счетом 2:0.
Голы в свой актив записали полузащитник Зелимхан Бакаев и нападающий Эсекьель Понсе. Для обоих это дебютные мячи в составе «Спартака».
- Бакаев – воспитанник «Спартака», за основу дебютировал в сентябре 2015 года, прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале».
- Понсе перешел в «Спартак» 21 июня 2019 года из «Ромы» за 3 миллиона евро. Сыграл пять матчей (включая сегодняшний).