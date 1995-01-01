Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен

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Российская Премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар».
«Встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа, пройдет в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток на стадионе «Мордовия-Арена» в городе Саранске прозвучит в 16.30 по московскому времени», – сообщается на сайте «Краснодара».
13 августа «Краснодар» примет «Порту» в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой португальской команды со счетом 1:0.
- После четырех туров «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ с 7 очками.
- «Тамбов» расположился на 14-м месте с 3 очками.