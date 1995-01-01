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    Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен

    Российская Премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов»«Краснодар».

    «Встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа, пройдет в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток на стадионе «Мордовия-Арена» в городе Саранске прозвучит в 16.30 по московскому времени», – сообщается на сайте «Краснодара».

    13 августа «Краснодар» примет «Порту» в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой португальской команды со счетом 1:0.

    • После четырех туров «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ с 7 очками.
    • «Тамбов» расположился на 14-м месте с 3 очками.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +531

      Киркинитидец 1 час назад

      обкурились?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +810

      Борат 2 часа назад

      порту решил дать поблажку краснодару и сыграть ответный матч опять в карснодаре)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +212

      SinyaaPyll 2 часа назад

      Не слишком ли часто "Краснодар" стал принимать "Порту"?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7217

      KLIM777 > SinyaaPyll 1 час назад

      до тех пор пока не выиграют)))

      2
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