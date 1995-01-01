Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен

Российская Премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар».

«Встреча, ранее запланированная на субботу, 17 августа, пройдет в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток на стадионе «Мордовия-Арена» в городе Саранске прозвучит в 16.30 по московскому времени», – сообщается на сайте «Краснодара».

13 августа «Краснодар» примет «Порту» в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой португальской команды со счетом 1:0.