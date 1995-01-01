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    The Sun: Дибала отказал «Тоттенхэму». Его не устроила зарплата

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала окончательно отказался переходить в «Тоттенхэм», пишет The Sun.

    25-летний аргентинец просил у «Тоттенхэма» 13,8 миллионов фунтов в год (около 15 миллионов евро). «Шпоры» могли предложить форварду лишь 8,3 миллионов фунтов (9 миллионов евро).

    Ранее стало известно, что «Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро. Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри освободил 25-летнего форварда от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

    • В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал пять ассистов в 42-х играх всех турниров.
    • Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2022-го года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2534

      AtticusFinch 19 минут назад

      у них там в Англии налог почти 50 процентов)) половину отними и по сравнению с Малконом из Зенита - он будет нищий)

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      Рейтинг: +12

      АКМ-74У 1 час назад

      Хочет большую зарплату, - надо идти в ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +51

      Николай71 > АКМ-74У 10 минут назад

      Или в зенит.

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