The Sun: Дибала отказал «Тоттенхэму». Его не устроила зарплата

у них там в Англии налог почти 50 процентов)) половину отними и по сравнению с Малконом из Зенита - он будет нищий)
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала окончательно отказался переходить в «Тоттенхэм», пишет The Sun.
25-летний аргентинец просил у «Тоттенхэма» 13,8 миллионов фунтов в год (около 15 миллионов евро). «Шпоры» могли предложить форварду лишь 8,3 миллионов фунтов (9 миллионов евро).
Ранее стало известно, что «Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро. Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри освободил 25-летнего форварда от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».
- В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал пять ассистов в 42-х играх всех турниров.
- Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2022-го года.