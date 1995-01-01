The Sun: Дибала отказал «Тоттенхэму». Его не устроила зарплата

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала окончательно отказался переходить в «Тоттенхэм», пишет The Sun.

25-летний аргентинец просил у «Тоттенхэма» 13,8 миллионов фунтов в год (около 15 миллионов евро). «Шпоры» могли предложить форварду лишь 8,3 миллионов фунтов (9 миллионов евро).

Ранее стало известно, что «Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов евро. Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри освободил 25-летнего форварда от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».