Геркус – о Чалове: «Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» – это совсем низкий уровень»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

«Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» – это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится.

Ну и не забываем, что «Кристал Пэлас» это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом». Dream big!» – написал Геркус в твиттере.

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 25 миллионов евро, требуя за своего игрока не менее 30 миллионов.