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    Геркус – о Чалове: «Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» – это совсем низкий уровень»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

    «Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» – это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится.

    Ну и не забываем, что «Кристал Пэлас» это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом». Dream big!» – написал Геркус в твиттере.

    ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 25 миллионов евро, требуя за своего игрока не менее 30 миллионов.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
    • Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии13
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      Рейтинг: +443

      OBOLEV 7 минут назад

      Пелос в прошлом году много крови топам попортил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      biber ru 13 минут назад

      Молодой и перспективный Пушкаш вообще в чемпионшип перешёл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +323

      Mister_Tomsk 15 минут назад

      Ну тут я с Илюхой не согласен, очень часто с таких клубов, как крист, потом хорошие клубы выкупают. все в руках у Чалова.

      0
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      Рейтинг: +581

      juvseriy 32 минуты назад

      Играть против грандов мирового футбола, в лучшей лиге мира, показ которой прос.ал матч ТВ! Лучше в дворовый футбол играть у нас?) Я думаю любому игроку при первой же возможности нужно рвать в Премьер лигу (Английскую)! Вернуться успеет всегда, благо спрос на игроков с российским паспортом стабильный!

      2
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      Рейтинг: +812

      Борат 33 минуты назад

      ЕСЛИ ЦСКА СЫГРАЕТ С КРИСТАЛ ПЭЛАС 10 МАТЧЕЙ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ НА ТРЕТИЙ,
      ТО ЛОНДОНЦЫ ПОКАЖУТ, КТО СЕРЕДНЯК И НОУНЭЙМ !!!

      1
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      Рейтинг: +11323

      ВетеR 48 минут назад

      Дурак ты, Геркус ((!
      Это уровень и развитие !!!

      4
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      Рейтинг: +417

      ФК_Полоцк 50 минут назад

      Ну может потому что есть большой шанс закрепиться в основе и развиваться как футболист, играя против топ команд)

      5
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      Рейтинг: +4318

      Агасфер 51 минуту назад

      Редкий случай,когда с Геркусом согласен. Это наша офисная челядь как сами мечтают слинять из страны(но большинство не могут,поэтому ноют постоянно),так и не имеют иных вариантов,кроме "купи -продай".Что они могут полезного и качественного созидать???

      0
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      Рейтинг: +1913

      InterMilLano1908 > Агасфер 48 минут назад

      Я вот съехал и живу 8 лет уже в Китае и просто замечательно живу,но при этом платя налоги на две страны... в России выживание, а вот был много где так там людей за людей считает,а не за биомусор

      1
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      Рейтинг: +1913

      InterMilLano1908 55 минут назад

      Бред несет,вон Малиновский играл в Генте щас в Фиорентину ушел и это плюс сборной тк человек играет против сильных команд и когда выходит против той же Италии он не какает в штаны, а знает на каких скоростях там будут играть.А играть против беляевых да рыковых это вообще нн уровень

      6
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      Рейтинг: -291

      DonBaton 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А лошади это топ уровень?да лучше в таком "дне" как пэлас быть,чем в мегонедосуперпупердупер клубике как конюшня прозябать и портить себе жизнь

      -4
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      Рейтинг: +20

      Babon01 > DonBaton 49 минут назад

      Полностью согласен, лучше сидеть в средничке самого сильного чемпионата в мире. Там может в более сильный клуб попадёт. А вернуться никогда не поздно. У нас чемп болото. Если бы клубы были бы топ уровня то иностранцы после 2-х лет никуда не бежали бы(((

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