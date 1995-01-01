Геркус – о Чалове: «Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» – это совсем низкий уровень»

Пелос в прошлом году много крови топам попортил
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас».
«Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» – это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится.
Ну и не забываем, что «Кристал Пэлас» это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный noname. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом». Dream big!» – написал Геркус в твиттере.
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 25 миллионов евро, требуя за своего игрока не менее 30 миллионов.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор футболист провел 90 матчей, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
- Сегодня, 8 августа, в Англии закрывается трансферное окно.