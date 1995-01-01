Yahoo! Sports: у Сане подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане может пропустить первую половину сезона-2019/20 из-за травмы.

Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на журналиста Сэма Ли, у 23-летнего футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Сегодня немец должен пройти дополнительные медицинские тесты, которые определят точный диагноз.