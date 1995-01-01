Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Yahoo! Sports: у Сане подозрение на разрыв крестообразной связки колена

    Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане может пропустить первую половину сезона-2019/20 из-за травмы.

    Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на журналиста Сэма Ли, у 23-летнего футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

    Сегодня немец должен пройти дополнительные медицинские тесты, которые определят точный диагноз.

    • Сане получил повреждение в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».
    • Фланговый нападающий близок к переходу в «Баварию».
    • «Сити» хочет выручить от его продажи 150-160 миллионов евро.

    Источник: Yahoo! Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      Mxxx139 1 час назад

      Продали в Баварию... Теперь будет лечиться, Сити надо думать кого еще продать, чтобы разгрузиться

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106805
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72984
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru