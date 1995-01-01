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    Агент Варга: «Кристал Пэлас» в отношении Чалова не сдается. Время идет на минуты»

    Шандор Варга, представитель агентства, ведущего дела форварда ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал возможный трансфер футболиста в «Кристал Пэлас». Сделку могут оформить в ближайшие часы.

    «Время уже идeт на минуты, потому что менее чем через 24 часа трансферное окно в Англии закроется. Я встретился с руководством ЦСКА, потому что всегда очень важно поставить в известность клуб перед какими-либо действиями. Это правило ФИФА. Мне однозначно выразили позицию ЦСКА. Похоже, «Кристал Пэлас» не сдаeтся», – сказал Варга.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4668

      BRO_football 27 минут назад

      Сейчас или никогда! Больше цену за Чалова вряд ли кто предложит, да и не факт, что в следующее трансферное окно будут предложения поДа. Не стоит переживать из-за пустяков.
      Поддерживай такой позитивный настрой как можно больше Чалов из клубов топ-5 чемпионов Европы.

      0
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      Рейтинг: +998

      Томик 38 минут назад

      Устраиваемся поудобнее и наблюдаем - моргнёт ли Гинер раньше времени.

      0
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      Рейтинг: +10931

      slavutiq70 42 минуты назад

      Да какие минуты ,,ажиотаж не хеееер нагонять ,,,если сильно хотят купить то купят и через неделю,,до закрытия окна время хуууува телега,,,,

      -1
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      Рейтинг: +1891

      InterMilLano1908 > slavutiq70 4 минуты назад

      В Англии через 24 часа закроется...

      0
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      Рейтинг: +736

      Genz 46 минут назад

      Идёт торг, гинер уже хочет 26 штук, англичане 25 ,последняя цена гинера 25800 или не отдает чалова

      0
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      Рейтинг: +1173

      Бомбардиръ 51 минуту назад

      Продать его и купить пару хороших нападающих.

      0
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      Рейтинг: +66

      CooL1 51 минуту назад

      Не перейдет, ЦСКА жлобы знатные, Акинфеев с Дзагоевым до сих пор переходят в Европу...

      -1
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      Рейтинг: +211

      jengais 1 час назад

      Так переживаю, жду уже что будет))

      1
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      Рейтинг: +265

      Chingis17rus 1 час назад

      Надо переходить! Попрет перейдёт в топ, нет вернётся в цска.. не первый раз такой финт ушами)

      1
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      Рейтинг: +1448

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Все точка... Чалов не уходит!!!

      0
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      Рейтинг: +7189

      KLIM777 > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Гинер это ты?)))

      1
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      Рейтинг: +1448

      _Kesh_Suntar_ > KLIM777 1 час назад

      30 миллионов евро и он ваш!....,

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      Рейтинг: +7189

      KLIM777 > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      все понял)

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