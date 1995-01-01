Агент Варга: «Кристал Пэлас» в отношении Чалова не сдается. Время идет на минуты»

Шандор Варга, представитель агентства, ведущего дела форварда ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал возможный трансфер футболиста в «Кристал Пэлас». Сделку могут оформить в ближайшие часы.

«Время уже идeт на минуты, потому что менее чем через 24 часа трансферное окно в Англии закроется. Я встретился с руководством ЦСКА, потому что всегда очень важно поставить в известность клуб перед какими-либо действиями. Это правило ФИФА. Мне однозначно выразили позицию ЦСКА. Похоже, «Кристал Пэлас» не сдаeтся», – сказал Варга.