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    Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов опроверг информацию об уходе

    Руководитель селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов прокомментировал информацию о том, что он ушел из московского клуба.

    «Ребят, проверяйте информацию, пожалуйста. Я работник клуба, все вопросы в пресс-службу», – сказал Аверьянов, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее источник «Чемпионата» сообщил, что «Спартак» уволил Аверьянова и большинство сотрудников его отдела.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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