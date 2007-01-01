Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов опроверг информацию об уходе

Руководитель селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов прокомментировал информацию о том, что он ушел из московского клуба.

«Ребят, проверяйте информацию, пожалуйста. Я работник клуба, все вопросы в пресс-службу», – сказал Аверьянов, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее источник «Чемпионата» сообщил, что «Спартак» уволил Аверьянова и большинство сотрудников его отдела.