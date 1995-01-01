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    Daily Mail: Эриксен не перейдет в «МЮ». «Тоттенхэм» завысил цену на 20 миллионов

    Переход полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед» сорвался.

    «Шпоры» требовали от «МЮ» 80 миллионов фунтов, переговоры завершились неудачно, утверждает Daily Mail. «Тоттенхэм» на 20 миллионов фунтов завысил цену на трансфер для манкунианцев, лондонский клуб готов продать Эриксена в Европу гораздо дешевле.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Эриксену. Также игроком интересуется «Реал».

    • В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8285

      DeStar 22 минуты назад

      Хороший игрок, опытный, без тараканов в голове. И денег за него просят адекватных ,ну понятно, что из-за истекающего контракта, переподписали бы на 5 лет, просили бы 150 лямов минимум

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