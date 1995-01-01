Daily Mail: Эриксен не перейдет в «МЮ». «Тоттенхэм» завысил цену на 20 миллионов

Переход полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Манчестер Юнайтед» сорвался.

«Шпоры» требовали от «МЮ» 80 миллионов фунтов, переговоры завершились неудачно, утверждает Daily Mail. «Тоттенхэм» на 20 миллионов фунтов завысил цену на трансфер для манкунианцев, лондонский клуб готов продать Эриксена в Европу гораздо дешевле.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Эриксену. Также игроком интересуется «Реал».