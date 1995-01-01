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    «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Эриксену

    «Манчестер Юнайтед» вернулся к варианту с подписанием полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    По информации The Independent, манкунианский клуб возобновил интерес к датчанину после того, как под угрозой срыва оказался переход хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.

    Примечательно, что трансферу португальцу в «МЮ» помешал именно «Тоттенхэм».

    • В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: The Independent

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