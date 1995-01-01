«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Эриксену

«Манчестер Юнайтед» вернулся к варианту с подписанием полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
По информации The Independent, манкунианский клуб возобновил интерес к датчанину после того, как под угрозой срыва оказался переход хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Примечательно, что трансферу португальцу в «МЮ» помешал именно «Тоттенхэм».
- В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.