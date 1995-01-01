«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Эриксену

«Манчестер Юнайтед» вернулся к варианту с подписанием полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации The Independent, манкунианский клуб возобновил интерес к датчанину после того, как под угрозой срыва оказался переход хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Примечательно, что трансферу португальцу в «МЮ» помешал именно «Тоттенхэм».