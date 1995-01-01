Кен: «Забью за «Эвертон» не меньше семи голов»

Видимо Рональду не научил его мотивации))
Новичок «Эвертона» форвард Мойзе Кен задал планку собственной результативности в предстоящем сезоне АПЛ.
«Скажу, что забью не меньше семи голов. Но я способен и на большее», – заявил нападающий.
Кен перешел из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро.
Контракт 19-летнего игрока с англичанами рассчитан на пять лет.
Эту сумму английский клуб будет выплачивать в течение трех лет.
- В прошедшем сезоне на счету Кена семь мячей и одна голевая передача в 17 матчах за «Ювентус».
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.