Кен: «Забью за «Эвертон» не меньше семи голов»

Новичок «Эвертона» форвард Мойзе Кен задал планку собственной результативности в предстоящем сезоне АПЛ.

«Скажу, что забью не меньше семи голов. Но я способен и на большее», – заявил нападающий.

Кен перешел из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро.

Контракт 19-летнего игрока с англичанами рассчитан на пять лет.

Эту сумму английский клуб будет выплачивать в течение трех лет.