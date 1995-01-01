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    Кен: «Забью за «Эвертон» не меньше семи голов»

    Новичок «Эвертона» форвард Мойзе Кен задал планку собственной результативности в предстоящем сезоне АПЛ.

    «Скажу, что забью не меньше семи голов. Но я способен и на большее», – заявил нападающий.

    Кен перешел из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро.

    Контракт 19-летнего игрока с англичанами рассчитан на пять лет.

    Эту сумму английский клуб будет выплачивать в течение трех лет.

    • В прошедшем сезоне на счету Кена семь мячей и одна голевая передача в 17 матчах за «Ювентус».
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +203

      jengais 51 минуту назад

      Видимо Рональду не научил его мотивации))

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