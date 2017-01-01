Mirror: «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на 400 тысяч

Руководство «Манчестер Юнайтед» оштрафовало форварда Ромелу Лукаку на 400 тысяч фунтов (около 435 тысяч евро).

Бельгиец не приехал на тренировку. Футболист без разрешения клуба работает в расположении «Андерлехта», воспитанником которого и является.

Нападающий был близок к переходу в «Ювентус» в качестве обмена на Пауло Дибалу, но аргентинец отказался от перехода.