Mirror: «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на 400 тысяч

Руководство «Манчестер Юнайтед» оштрафовало форварда Ромелу Лукаку на 400 тысяч фунтов (около 435 тысяч евро).
Бельгиец не приехал на тренировку. Футболист без разрешения клуба работает в расположении «Андерлехта», воспитанником которого и является.
Нападающий был близок к переходу в «Ювентус» в качестве обмена на Пауло Дибалу, но аргентинец отказался от перехода.
- Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
- В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.