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    Шаронов – о сравнении с Бердыевым: «Благодарен ему несмотря за все, что было. Учиться – это не копировать, а брать информацию»

    И. о. главного тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о предпочтениях в футболе и влиянии Курбана Бердыева, который возглавлял команду в периоды 2001-2013 и 2017-2019.

    – Ты говорил, что у тебя не будет бердыевского футбола. Какой стиль у команды Шаронова?

    – Мне бы хотелось расставить все точки над «i». Я вижу, что меня начинают сталкивать с Курбаном Бекиевичем лбами. Отвечу очень коротко: я благодарен этому человеку, несмотря на все, что было. Одна из причин – он научил меня трудиться. Если мы говорим про футбол – я учусь у всех. Учиться – это не копировать, это брать определенную информацию, которая тебе помогает или нет.

    – На что будет похож твой футбол?

    – Мне нравится, когда футбол агрессивный, но в то же время организованный. Я не люблю, когда есть авантюра, не люблю, когда мы все время играем назад.

    – Откуда это желание атаковать?

    – Это пришло, когда я закончил играть и переучился с игрока на тренера. Это произошло, наверное, когда я поехал на стажировку в Бильбао и там поговорил с психологом. Она меня одной фразой просто [поразила]: «Ты определись, чего ты хочешь. Или играй, или заканчивай». Я сначала не понял, а потом приехал и подумал. И начал меняться ментально в голове.

    – Почему ты позвонил Бердыеву и извинился перед ним, когда тебя назвали новым главным тренером?

    – Это неправда, я не звонил ему. Просто когда пошли разговоры о том, что я – будущий главный тренер первой команды, а сезон еще продолжался, я зашел к Курбану Бекиевичу и сказал, что мне это очень не нравится, что это не нормально, мы работаем в одном клубе, и он для меня – главный тренер. Вот, что я ему сказал, и не более.

    • Экс-защитник Шаронов провел в казанском клубе суммарно 11 лет и выиграл шесть трофеев, включая чемпионство России в 2008-м и 2009-м годах.
    • По окончании карьеры в 2014-м он вошел в структуру «Рубина», где позже тренировал дубль и молодежный состав, а также входил в тренерский штаб главной команды.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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