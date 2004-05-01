Акинфеев – об интервью Игнашевича: «Был немного удивлен. Я себе не позволяю так говорить о коллегах»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова Сергея Игнашевича о себе.

– Ваш многолетний партнeр по ЦСКА Сергей Игнашевич, и он сказал буквально следующее: «Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надeжная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него».

— Я читал это интервью. Был немного удивлeн. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня.

— Значит, это не так?

— Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова.

Голкипер и защитник выступали за ЦСКА с 2004-го по 2018-й год и выиграли 18 трофеев, включая чемпионат России (пять раз) и Кубок УЕФА-2004/05.

После ЧМ-2018 Игнашевич завершил карьеру и возглавил молодежный состав ЦСКА. В начале июня стал главным тренером «Торпедо».

ваш многолетний партнeр по ЦСКА Сергей Игнашевич, и он сказал буквально следующее: «Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надeжная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него». — Я читал это интервью. Был немного удивлeн. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня. — Значит, это не так? — Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-3818227-igor-akinfeev—-intervju-o-cska-i-uchebnike-kotoryj-on-redaktiroval.html?utm_source=copypaste