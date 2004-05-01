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    Акинфеев – об интервью Игнашевича: «Был немного удивлен. Я себе не позволяю так говорить о коллегах»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова Сергея Игнашевича о себе.

    – Ваш многолетний партнeр по ЦСКА Сергей Игнашевич, и он сказал буквально следующее: «Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надeжная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него».

    — Я читал это интервью. Был немного удивлeн. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня.

    — Значит, это не так?

    — Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова.

    • Голкипер и защитник выступали за ЦСКА с 2004-го по 2018-й год и выиграли 18 трофеев, включая чемпионат России (пять раз) и Кубок УЕФА-2004/05.
    • После ЧМ-2018 Игнашевич завершил карьеру и возглавил молодежный состав ЦСКА. В начале июня стал главным тренером «Торпедо».
    ваш многолетний партнeр по ЦСКА Сергей Игнашевич, и он сказал буквально следующее: «Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надeжная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него».
— Я читал это интервью. Был немного удивлeн. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня.

— Значит, это не так?
— Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/article-3818227-igor-akinfeev—-intervju-o-cska-i-uchebnike-kotoryj-on-redaktiroval.html?utm_source=copypaste

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +319

      johnny983 10 минут назад

      Это чувствуется в некоторых футболистах.
      Наверное поэтому мне никогда не были симпатичны такие эгоистичные игроки, как Акинфеев или Роналду.
      Прошу прощение за критику и осуждение кого бы то ни было, это не очень красиво с моей стороны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1760

      Masteralex 19 минут назад

      Игнашевич похоже решил встать на путь футбольного эксперта, учится ворошить несвежее нижнее бельё

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +727

      Genz 21 минуту назад

      Игнашевич не обидел словом. Игорёк волнуется за свою игру и ставит определённые цели. Тоже молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5561

      mihail200606 22 минуты назад

      Средненький вратарь на самом деле..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      Psih86 > mihail200606 5 минут назад

      Полностью согласен, хотя из Российских клубов сам ЦСКА мне нравится, учитывая что наш чемпионат мне не интересен. Игарек мог стать топом и были моменты когда он играл хорошо и мог уехать в Европу и кажется что даже в топ клуб. Но в итоге играя у нас только диградируешь и по Европейским меркам даже в 10,а то в 15 лучших не входит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1958

      aaaaahhhh 28 минут назад

      Ну да, как вспомнишь визг в адрес Веллитона так сразу и думаешь, что не мог Игорь этого сделать, он не такой!!!:)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Alejandrrro 32 минуты назад

      "Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет."
      Если бы это было не так, он бы это отрицал.
      Значит, всё правильно сказал Игнашевич.
      Вопрос только в том, когда началось "сейчас" и закончилось "раньше".

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