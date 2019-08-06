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    Дуглас Сантос: «Жо – суперигрок и большой человек»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вспомнил время выступления за бразильский «Атлетико Минейро». Там футболист был партнером, в частности, бывшего форварда ЦСКА Жо.

    — С 2014 по 2016 год вы играли в «Атлетико Минейро» с Жо, Тарделли и великим Роналдиньо. Расскажите об этом времени.

    — Оно было классным. В «Атлетико Минейро» я дорос до уровня сборной, шли разговоры о Кубке Америки 2016 года. Диего Тарделли всегда меня очень мотивировал на поле и за его пределами, говорил, чтобы я больше подключался к атакам.

    Жо — суперигрок и большой человек. С ним у меня, как и со всеми, были прекрасные отношения. «Атлетико Минейро» для меня тоже своего рода ворота в мир большого футбола. Я смог попасть на Олимпийские игры, где случился настоящий триумф.

    • Жо выступал в России с 2006 по 2008 год (53 матча в РПЛ, 30 голов).
    • Сейчас нападающий играет за японский «Нагоя Грампус» (с 2018 года).
    • Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом из «Гамбурга».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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