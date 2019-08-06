Президент «Оренбурга»: «Будут новички. Необходимо решить вопрос с вратарем, опорником и укрепить линию атаки»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поговорил о трансферных планах команды. Клуб намерен усилить все линии, кроме оборонительной.

«В «Оренбурге» еще будут новички, нам необходимо решить вопрос с еще одним вратарем, опорным полузащитником и укрепить линию атаки. У нас очень короткая скамейка.

Что касается ушедших игроков, то кто-то пошел на повышение в другие клубы, у кого-то закончились контракты, некоторым из ребят мы не смогли предложить те условия, которые они хотели. Поэтому вынуждены были пойти на омоложение состава. В прошлом чемпионате мы стали седьмыми. Задача на этот сезон поставлена с учетом того, что команда омолодилась. «Оренбург» должен закрепиться в десятке», – сказал функционер.