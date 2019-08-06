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    Президент «Оренбурга»: «Будут новички. Необходимо решить вопрос с вратарем, опорником и укрепить линию атаки»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поговорил о трансферных планах команды. Клуб намерен усилить все линии, кроме оборонительной.

    «В «Оренбурге» еще будут новички, нам необходимо решить вопрос с еще одним вратарем, опорным полузащитником и укрепить линию атаки. У нас очень короткая скамейка.

    Что касается ушедших игроков, то кто-то пошел на повышение в другие клубы, у кого-то закончились контракты, некоторым из ребят мы не смогли предложить те условия, которые они хотели. Поэтому вынуждены были пойти на омоложение состава. В прошлом чемпионате мы стали седьмыми. Задача на этот сезон поставлена с учетом того, что команда омолодилась. «Оренбург» должен закрепиться в десятке», – сказал функционер.

    • «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ.
    • Следующий соперник – «Тамбов».
    • Разница мячей у «Оренбурга» – минус пять.

    Источник: «Р-Спорт»

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      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      В Сочи Джанаев приехал, Фролова назад в аренду.

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