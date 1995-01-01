Директор «Рубина» Сайманов – о трансфере Сутормина: «Держу в голове добрые отношения с «Зенитом». Жду алаверды»

Генеральный директор «Рубина» Олег Сайманов прокомментировал трансфер Алексея Сутормина в «Зенит». Игрок пробыл в Казани менее двух недель.

– Сутормин. Самая громкая тема. Вы лично принимали решения по поводу того, чтобы его отпустить в «Зенит». Скажите честно: вы просто не хотите переходить дорогу «Газпрому» или ждете алаверды? Например, Луку Джорджевича.

– Конечно, я жду алаверды. Я всегда держу в голове наши добрые отношения с «Зенитом». Мы долго сотрудничаем. Говорят, почему при любом руководстве у вас... А потому что там профессиональные люди работают.

Мы говорим: «Дайте нам игроков, которые у вас не играют – мы дадим им практику, подготовим для вас. Вы заработаете денег, и мы может тоже заработаем».