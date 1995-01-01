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    Директор «Рубина» Сайманов – о трансфере Сутормина: «Держу в голове добрые отношения с «Зенитом». Жду алаверды»

    Генеральный директор «Рубина» Олег Сайманов прокомментировал трансфер Алексея Сутормина в «Зенит». Игрок пробыл в Казани менее двух недель.

    – Сутормин. Самая громкая тема. Вы лично принимали решения по поводу того, чтобы его отпустить в «Зенит». Скажите честно: вы просто не хотите переходить дорогу «Газпрому» или ждете алаверды? Например, Луку Джорджевича.

    – Конечно, я жду алаверды. Я всегда держу в голове наши добрые отношения с «Зенитом». Мы долго сотрудничаем. Говорят, почему при любом руководстве у вас... А потому что там профессиональные люди работают.

    Мы говорим: «Дайте нам игроков, которые у вас не играют – мы дадим им практику, подготовим для вас. Вы заработаете денег, и мы может тоже заработаем».

    • Сутормин летом сначала покинул «Оренбург», затем – «Рубин».
    • Хавбек в текущем сезоне РПЛ провел за «Зенит» все матчи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13628

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Олег, только не Заболотного!...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2313

      Рубинище 41 минуту назад

      Я когда читаю его вью, не могу не засмеяться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +55

      майкл 57 минут назад

      Хитрая чаплашка, смотри сам себя в попу не чпокни

      3
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