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    Тренер «Порту» Консейсау: «Надо реалистично смотреть на ситуацию. Мы должны быть там, где заслуживаем, – в группе ЛЧ»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау выступил перед прессой в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча состоится завтра, 7 августа.

    – Вы проведете первый официальный матч в новом сезоне. Как команда себя чувствует перед игрой?

    – Команда мотивированна. Как и всегда, с огромными амбициями. Мы не выиграли чемпионат и должны принять эту ответственность. «Порту» должен быть там, где заслуживает, а это – групповой этап Лиги чемпионов. Мы чаще всех играли в этом турнире, и надо смотреть реалистично на ситуацию. С «Краснодаром» будет сложно играть. Все, о чем мы разговаривали в команде, относилось к подготовке к игре.

    – «Краснодар» провел уже четыре официальных матча. Это будет преимуществом для соперника?

    – Когда судья просвистит, фаворитов в игре не будет. Наша команда готова полностью. После жеребьевки мы знали, с кем будем играть, и матчи на предсезонке хорошо повлияли на нас. В начале этого сезона нет особой разницы, кто сколько провел игр. Мы в лучшей степени готовы к матчу, осталось выбрать состав.

    • Никогда ранее «Краснодар» не играл в Лиге чемпионов.
    • В прошлом сезоне «Порту» дошел до четвертьфинала турнира.
    • Чемпионат Португалии, в отличие от российского, еще не стартовал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +972

      CSKA471 12 минут назад

      Тренер мотиватор от бога!!!!!Серьезно, настрой хорош!!!Быкам удачи, будем болеть завтра!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1172

      Бриг 14 минут назад

      Порту это всегда круто. А игра краснодара пока не впечатлила.

      0
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      Рейтинг: -29

      Вальдемар IV > Бриг 7 минут назад

      где ты игру нашел там. любое касание свистком останавливалось

      0
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      Рейтинг: +149

      Artemka444 35 минут назад

      ну если в створ ворот научаться попадать,то пройдут!!!
      А так удачи быкам!!!

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      Рейтинг: +2313

      Рубинище 37 минут назад

      В этом году играть Вам в ЛЕ. Краснодар куда боле заслуживает играть в группе. удачи Краснодару.

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      Рейтинг: -29

      Вальдемар IV 42 минуты назад

      как наши кабинеты рассуждают, наше место у трона ваше у параши

      0
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      Рейтинг: +36170

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      Ну прям Жозе Моуриньо : " Если бы мне нужна была простая жизнь , я бы остался в "Порту" : красивое голубое кресло , постоянное участие в Лиге чемпионов , Бог и сразу после него - я " ! Быки , давайте рушить эту ихнюю традицию , наше место в группе , удачи вам и победы !

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