Тренер «Порту» Консейсау: «Надо реалистично смотреть на ситуацию. Мы должны быть там, где заслуживаем, – в группе ЛЧ»

Тренер мотиватор от бога!!!!!Серьезно, настрой хорош!!!Быкам удачи, будем болеть завтра!!!!!
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау выступил перед прессой в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча состоится завтра, 7 августа.
– Вы проведете первый официальный матч в новом сезоне. Как команда себя чувствует перед игрой?
– Команда мотивированна. Как и всегда, с огромными амбициями. Мы не выиграли чемпионат и должны принять эту ответственность. «Порту» должен быть там, где заслуживает, а это – групповой этап Лиги чемпионов. Мы чаще всех играли в этом турнире, и надо смотреть реалистично на ситуацию. С «Краснодаром» будет сложно играть. Все, о чем мы разговаривали в команде, относилось к подготовке к игре.
– «Краснодар» провел уже четыре официальных матча. Это будет преимуществом для соперника?
– Когда судья просвистит, фаворитов в игре не будет. Наша команда готова полностью. После жеребьевки мы знали, с кем будем играть, и матчи на предсезонке хорошо повлияли на нас. В начале этого сезона нет особой разницы, кто сколько провел игр. Мы в лучшей степени готовы к матчу, осталось выбрать состав.
- Никогда ранее «Краснодар» не играл в Лиге чемпионов.
- В прошлом сезоне «Порту» дошел до четвертьфинала турнира.
- Чемпионат Португалии, в отличие от российского, еще не стартовал.