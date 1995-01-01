Игрок «Порту» Перейра: «Говорили о «Краснодаре» с Зе Луишем. Российский клуб нужно уважать»

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча состоится завтра, 7 августа.

«Краснодар» нужно уважать. У этой команды хороший состав, неплохой старт в чемпионате. Я думаю, что, несмотря на отсутствие опыта в этом турнире, «Краснодар» будет сложным соперником для нас.

Мы говорили о «Краснодаре» с Зе Луишем. Этот игрок провeл много матчей в России, он хорошо знает эту команду. «Краснодар» старается играть в красивый футбол с владением мяча и всегда использует свободное пространство. Это команда, против которой тяжело играть, но мы готовы к этому», – сказал португалец.