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    Игрок «Порту» Перейра: «Говорили о «Краснодаре» с Зе Луишем. Российский клуб нужно уважать»

    Полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча состоится завтра, 7 августа.

    «Краснодар» нужно уважать. У этой команды хороший состав, неплохой старт в чемпионате. Я думаю, что, несмотря на отсутствие опыта в этом турнире, «Краснодар» будет сложным соперником для нас.

    Мы говорили о «Краснодаре» с Зе Луишем. Этот игрок провeл много матчей в России, он хорошо знает эту команду. «Краснодар» старается играть в красивый футбол с владением мяча и всегда использует свободное пространство. Это команда, против которой тяжело играть, но мы готовы к этому», – сказал португалец.

    • Никогда ранее «Краснодар» не играл в Лиге чемпионов.
    • В прошлом сезоне «Порту» дошел до четвертьфинала турнира.
    • Чемпионат Португалии, в отличие от российского, еще не стартовал.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5393

      батог 10 минут назад

      Зе не врет !!!

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      Рейтинг: +316

      johnny983 27 минут назад

      Чудеса бывают редко, но бывают. Если все звёзды сложатся)

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