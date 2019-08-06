Тиль: «Рад быть частью великого клуба. У «Спартака» богатая история и самобытные болельщики»

Не оплошай!
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на русском языке прокомментировал свой трансфер. Россияне купили голландца за рекордную сумму у АЗ.
«Я очень рад, быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперeд, красно-белые!» – написал Тиль в инстаграме.
- Сумма трансфера 21-летнего голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».За основную команду голландец дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
«Спартак» купил правильного и сильного полузащитника. Но может его испортить