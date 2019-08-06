Тиль: «Рад быть частью великого клуба. У «Спартака» богатая история и самобытные болельщики»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на русском языке прокомментировал свой трансфер. Россияне купили голландца за рекордную сумму у АЗ.

«Я очень рад, быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперeд, красно-белые!» – написал Тиль в инстаграме.

Сумма трансфера 21-летнего голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.

Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».За основную команду голландец дебютировал в августе 2016 года.

В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

text text text Публикация от text (@guustil) 6 Авг 2019 в 5:56 PDT

«Спартак» купил правильного и сильного полузащитника. Но может его испортить