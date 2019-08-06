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    Тиль: «Рад быть частью великого клуба. У «Спартака» богатая история и самобытные болельщики»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на русском языке прокомментировал свой трансфер. Россияне купили голландца за рекордную сумму у АЗ.

    «Я очень рад, быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперeд, красно-белые!» – написал Тиль в инстаграме.

    • Сумма трансфера 21-летнего голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».За основную команду голландец дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

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    Публикация от text (@guustil)

    «Спартак» купил правильного и сильного полузащитника. Но может его испортить

    Источник: Инстаграм Гуса Тиля

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2997

      Добрый Бобер 3 минуты назад

      Не оплошай!

      0
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      Рейтинг: +5393

      батог 7 минут назад

      Теперь ждем когда в заявку ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5559

      mihail200606 44 минуты назад

      Че то щебечет много паренёк..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +501

      GSmall 1 час назад

      И так после каждого перехода.Футболисты пополизы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5393

      батог > GSmall 8 минут назад

      А Малком то какой !!!!!

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