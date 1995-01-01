Глушаков: «Спасибо болельщикам за то, что тепло приняли меня и поддержали в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о впечатлениях от дебюта в составе грозненской команды, в которую он перешел этим летом из «Спартака».

32-летний футболист вышел на замену на 73-й минуте матча четвертого тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

«Прежде всего, хотел поблагодарить болельщиков за то, что так тепло приняли меня и перед матчем поддержали, когда выходил. Три месяца я не играл и был без игровой практики и тонуса. Все равно в голове сидела психологическая травма. Потом, когда в первый раз мяч отобрал, уже почувствовал уверенность. В принципе нормально все. Вошел в игру, выполнил установку тренера.

Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов. Может, кондиции не такие. Будем тренироваться и работать. Не зря мы сегодня с самого утра уже тренируемся и готовимся, так что каждый день в копилочку.

Все работают, все профессионалы. Это не только меня касается, но и тех ребят, которые не играют сегодня, но завтра будут играть. Мы одно целое, команда, и все понимают ответственность», – сказал Глушаков.