«Динамо» интересуется полузащитником «Дижона» Слити

Как сообщает L’Equipe, «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Дижона» Наиму Слити.

Москвичи пока не сделали официальное предложение французскому клубу по трансферу 27-летнего игрока.

В услугах футболиста также заинтересован «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.