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    «Динамо» интересуется полузащитником «Дижона» Слити

    Как сообщает L’Equipe, «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Дижона» Наиму Слити.

    Москвичи пока не сделали официальное предложение французскому клубу по трансферу 27-летнего игрока.

    В услугах футболиста также заинтересован «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

    • Тунисец перешел в «Дижон» из «Лилля» прошлым летом за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел 42 матча во всех клубных турнирах, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Слити в 7 миллионов.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +818

      Boeung777 16 минут назад

      Чё то Динамо разбушевалось

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