«Динамо» интересуется полузащитником «Дижона» Слити

Чё то Динамо разбушевалось
Как сообщает L’Equipe, «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Дижона» Наиму Слити.
Москвичи пока не сделали официальное предложение французскому клубу по трансферу 27-летнего игрока.
В услугах футболиста также заинтересован «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.
- Тунисец перешел в «Дижон» из «Лилля» прошлым летом за 2 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел 42 матча во всех клубных турнирах, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Слити в 7 миллионов.