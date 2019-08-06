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    Директор по безопасности РПЛ: «То, что произошло после матча «Ростов» – «Спартак», больше не повторится»

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин заявил, что лига не допустит повторения ситуации, возникшей после матча второго тура «Ростов»«Спартак» (2:2).

    После окончания игры стюарды «Ростов Арены» в течение получаса не выпускали болельщиков москвичей со стадиона. Фанаты начали возмущаться, после чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

    Также Мейтин рассказал, что лига не пошла на перенос матча третьего тура «Спартак» – «Динамо» (0:0), несмотря на просьбу правоохранительных органов.

    «Мы обсуждали возможный перенос матча «Спартак» – «Динамо». Были просьбы от полиции не проводить этот матч. Вы знаете о тех событиях, которые происходили в городе. В полиции опасались, что некоторые болельщики могут участвовать в митингах. Но мы убедили их, что наши фанаты аполитичны. Смогли их уговорить не переносить игру. Один из аргументов был, что перенос матча негативно скажется на настроениях людей.

    Будет ли встреча РПЛ с полицией после ситуации с фанатами? Такие встречи обязательно проведем. Думаю, с коллегами из правоохранительных органов проведем беседу. То, что произошло в Ростове, больше не повторится.

    Почему на матче «Ростов» – «Спартак» стюарды были в масках? Они боялись, что что-то будут в них бросать, боялись реакции от болельщиков. Они так объяснили», – сказал Мейтин.

    После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

    Источник: Sport24

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