Полиция задержала участника драки на «Газпром Арене». Он нанес омоновцу черепно-мозговую травму

По информации следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, был задержан болельщик, принимавший участие в драке с ОМОНом на «Газпром Арене» во время игры четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Мужчина 1991 года рождения, проживающий в Санкт-Петербурге, посредством удара нанес сотруднику правоохранительных органов черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

В отношении болельщика открыто уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Ранее сообщалось, что причиной столкновения между фанатами и ОМОНом стал появившийся у входа на трибуну забор, который ограничивал место для курения. Болельщики стали отодвигать забор, в результате чего и завязалась потасовка.

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