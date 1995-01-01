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    Полиция задержала участника драки на «Газпром Арене». Он нанес омоновцу черепно-мозговую травму

    По информации следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, был задержан болельщик, принимавший участие в драке с ОМОНом на «Газпром Арене» во время игры четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

    Мужчина 1991 года рождения, проживающий в Санкт-Петербурге, посредством удара нанес сотруднику правоохранительных органов черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

    В отношении болельщика открыто уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

    Ранее сообщалось, что причиной столкновения между фанатами и ОМОНом стал появившийся у входа на трибуну забор, который ограничивал место для курения. Болельщики стали отодвигать забор, в результате чего и завязалась потасовка.

    Интересное вокруг «Зенит» – «Краснодар»: новый ляп Лунева, дебют Малкома, ОМОН vs фанаты

    Источник: Официальный сайт главного следственного управления РФ

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии19
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      Рейтинг: -289

      DonBaton 4 минуты назад

      Пилять,а чем он его бил? Там шлем кевларовый который удар с кулака превратит кулак в мусор,или этому омоновцу дали бумажный колпачок?

      0
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      Рейтинг: +2480

      AtticusFinch 5 минут назад

      черепно - МОЗГОВУЮ травму ОМОНовцу?))))а это реально?

      0
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      Рейтинг: +1915

      Павелий 8 минут назад

      Именно поэтому надо активнее фильтровать болельщиков! Если бы ему лет 5-8 назад, когда ему было около 20-23 лет, сделали бы правильное внушение, то сейчас и проблем бы не было.

      0
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      Рейтинг: +287

      Сенситив 16 минут назад

      ...посредством удара нанес черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа...
      вот чё тока не придумают эти журнашлюшки тупые, ведь так своротить башку омоновца в ШЛЕМЕ можно тока бревном, а у парня лишь пачка сигарет в руках и потом, как! можно говорить про МОЗГОВУЮ травму у омоновца? в ОМОН изначально людей с мозгами не берут, там лишь руки и ноги работают, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +49

      Sosnart 38 минут назад

      Я вижу, черепно-мозговая травма в моде! Пак, омоновец... кто следующий? Как минимум, у многих, оказывается, есть мозги!

      1
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      Рейтинг: +1778

      TOMSON 1 час назад

      Сами с дубинками прыгать начинают, а как в ответку получают так все, чуть бы не расстрел.
      Было бы пофиг если бы ОМОН соизмеримую ответственность нёс, когда применяет несоизмеримую силу. А так это как всегда в одни ворота..

      1
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      Рейтинг: +3519

      ivan-football-fan > TOMSON 32 минуты назад

      В точку!))+

      -1
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      Рейтинг: +4306

      Агасфер 1 час назад

      Будет некоторое время персональным болельщиков Кокорина. Хотя того МИллер уже на "УДО" отправил,скорее всего.

      0
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      Рейтинг: +793

      Борат 1 час назад

      доигрался в футбольного хулигана...
      закроют по полной!

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      Рейтинг: -1683

      Ашет Арбузян 1 час назад

      Гулливера опять посадят))))))))))))))

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      Рейтинг: +10860

      slavutiq70 1 час назад

      Ну если виноват пускай сажают,,,,,главное что б невинного не взяли,,,,

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      Рейтинг: +3519

      ivan-football-fan > slavutiq70 26 минут назад

      Вашими устами, да мёд бы пить...+
      СКОЛЬКО У НАС "ВИНОВНЫХ" НА ДНЯХ ПОВЯЗАЛИ?

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