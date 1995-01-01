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    Черчесов – о совмещении постов в сборной и клубе: «Возможно все. Главное, хотим мы этого или нет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности совмещения постов в национальной команде и клубе.

    «Возможно все. Главное, хотим мы этого или нет. Давайте так: каждый занимается своим делом. Я уже сказал, что я – главный тренер сборной, мне нужно концентрироваться на своей работе. Она достаточно интересна, сложна и специфична. Надо сконцентрироваться на одном, работать там, где работаешь», – сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    • Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года и вывел ее в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.
    • Действующий контракт специалиста с РФС рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на два года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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