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    Главный тренер «Порту» Консейсау пропустит матч против «Краснодара»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не сможет управлять командой с тренерского мостика в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

    Специалист пропустит матч из-за дисквалификации, пишет O Jogo. В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» с опозданием вышел на матч против «Ливерпуля», за это нарушение наказали главного тренера. Место Консейсау на скамейке запасных займет его помощник Виктор Бруно.

    • 7 августа «Порту» в гостях сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
    • В конце июля капитан «Порту» Данилу Перейра покинул расположение команды из-за конфликта с Консейсау.

    Источник: O Jogo

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      Бугимен 32 минуты назад

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