Главный тренер «Порту» Консейсау пропустит матч против «Краснодара»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не сможет управлять командой с тренерского мостика в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Специалист пропустит матч из-за дисквалификации, пишет O Jogo. В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» с опозданием вышел на матч против «Ливерпуля», за это нарушение наказали главного тренера. Место Консейсау на скамейке запасных займет его помощник Виктор Бруно.