Быстров: «В «Спартаке» не разбираются в футболе. В команде был бесплатный Еременко, а они взяли нового игрока за 20 миллионов»

Ну нефиг сравнивать 32 летнего фина, и 21 летнего нидерландца. Пусть даже стата схожа, но там чемп поживее будет, да и перспектива, только стоит ли он 18 лямов вопрос.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение московского клуба купить у «АЗ Алкмаара» полузащитника Гуса Тиля.
«То, что «Спартак» отказался от Еременко, говорит о том, что в клубе не разбираются в футболе. Сейчас «Спартак» взял нового игрока за 20 миллионов. Скажите честно, вы хотя бы знаете, кто такой этот Тиль? Игрок из Голландии? Я это тоже прочитал. Еременко ведь уже был в команде, причем бесплатный», – сказал Быстров.
- «Спартак» заплатил за Тиля 18 миллионов евро.
- В январе клуб расторг контракт с Романом Еременко.
- 32-летний финн перешел в «Ростов» и стал одним из лидеров команды.
- Статистика хавбека в донском клубе – 15 матчей, пять голов и пять ассистов.