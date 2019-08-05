Быстров: «В «Спартаке» не разбираются в футболе. В команде был бесплатный Еременко, а они взяли нового игрока за 20 миллионов»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение московского клуба купить у «АЗ Алкмаара» полузащитника Гуса Тиля.

«То, что «Спартак» отказался от Еременко, говорит о том, что в клубе не разбираются в футболе. Сейчас «Спартак» взял нового игрока за 20 миллионов. Скажите честно, вы хотя бы знаете, кто такой этот Тиль? Игрок из Голландии? Я это тоже прочитал. Еременко ведь уже был в команде, причем бесплатный», – сказал Быстров.