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    Быстров: «В «Спартаке» не разбираются в футболе. В команде был бесплатный Еременко, а они взяли нового игрока за 20 миллионов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение московского клуба купить у «АЗ Алкмаара» полузащитника Гуса Тиля.

    «То, что «Спартак» отказался от Еременко, говорит о том, что в клубе не разбираются в футболе. Сейчас «Спартак» взял нового игрока за 20 миллионов. Скажите честно, вы хотя бы знаете, кто такой этот Тиль? Игрок из Голландии? Я это тоже прочитал. Еременко ведь уже был в команде, причем бесплатный», – сказал Быстров.

    • «Спартак» заплатил за Тиля 18 миллионов евро.
    • В январе клуб расторг контракт с Романом Еременко.
    • 32-летний финн перешел в «Ростов» и стал одним из лидеров команды.
    • Статистика хавбека в донском клубе – 15 матчей, пять голов и пять ассистов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8250

      DeStar 1 час назад

      Ну нефиг сравнивать 32 летнего фина, и 21 летнего нидерландца. Пусть даже стата схожа, но там чемп поживее будет, да и перспектива, только стоит ли он 18 лямов вопрос.

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      Рейтинг: +631

      serhio80 1 час назад

      Володя) стату Еременко посмотри в Спартаке)

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      Рейтинг: +1341

      compka 1 час назад

      в футболе не разбираются, а в коррупционных схемах по распилу - даже очень!

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