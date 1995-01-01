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    Черчесов: «Нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя или же отдать его в молодежную сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах в национальной команде форварда ЦСКА Федора Чалова.

    «На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем Дзюба, он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим.

    Тем более не забывайте, что Федя может играть еще и в молодежной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодежной сборной. Нам нужно принимать правильное решение, поскольку у молодежной команды начинается свой отборочный цикл.

    Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя или же отдать его в молодежную сборную. То, что он прогрессирует – только приветствуем, но всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять.

    Еще раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить», – сказал Черчесов.

    • В стартовавшем сезоне 21-летний Чалов забил два мяча и сделал один ассист в четырех матчах.
    • В минувшей кампании нападающий ЦСКА отличился 17 голами и семью результативными передачами в 37 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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