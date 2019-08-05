Эриксен может перейти в «Реал» за 50 миллионов

«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб активизировал контакты с окружением футболиста на фоне неудачи в переговорах по трансферу хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

За Эриксена также ведет борьбу «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер просил купить его еще в марте.

«Тоттенхэм» готов продать датчанина в другой английский клуб за 65 миллионов евро, а для покупателей из-за границы цену могут снизить до 50 миллионов.