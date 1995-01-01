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    Семенов, Швец и Мбенг выйдут в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Оренбургом», Глушаков – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на очный матч 4-го тура РПЛ.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Исмаэл, Швец, Бериша, Харин, Иванов, Мбенг.

    «Оренбург»: Довбня, Готлиб, Сиваков, Шахов, Зотов, Мишкич, Алвеш, Кулишев, Терехов, Деспотович, Фамейе.

    • Матч «Ахмат» – «Оренбург» начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей чеченская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а приволжская – 16-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7218

      Serjoga 1 час назад

      0:0! При чем "очень скучные"! Хотелось бы ошибиться!

      1
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      Рейтинг: +1058

      Фан666 > Serjoga 1 час назад

      Может конечно и не по нулям, но ох как скучно будет

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