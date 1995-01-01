Семенов, Швец и Мбенг выйдут в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Оренбургом», Глушаков – в запасе

0:0! При чем "очень скучные"! Хотелось бы ошибиться!
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на очный матч 4-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Исмаэл, Швец, Бериша, Харин, Иванов, Мбенг.
«Оренбург»: Довбня, Готлиб, Сиваков, Шахов, Зотов, Мишкич, Алвеш, Кулишев, Терехов, Деспотович, Фамейе.
- Матч «Ахмат» – «Оренбург» начнется в 20:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей чеченская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а приволжская – 16-е.