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    Агент Мака: «Есть интерес из Испании, Турции, России, США и Саудовской Аравии»

    Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал об интересе к игроку со стороны нескольких клубов.

    «Есть интерес из Испании, России и от стамбульского клуба в Турции. Мы хотим, чтобы Мак перешел туда, где он будет регулярно играть. Им также интересуются команды из США и Саудовской Аравии, но он хочет остаться в Европе», — сказал Венглош.

    Ранее Венглош заявлял, что в Маке заинтересован «Бешикташ». Также он сообщал, что 28-летний хавбек всерьез рассматривает вариант с уходом из «Зенита».

    • Мак выступает за «Зенит» с 2016 года.
    • В активе словака 63 матча в составе петербургской команды, 12 голов и 10 результативных передач.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Sporx.com

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