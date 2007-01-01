Агент Мака: «Есть интерес из Испании, Турции, России, США и Саудовской Аравии»

Езжай в ОАЭ, бабла заработаешь, всеравно, золотой мяч тебе не взять.
Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал об интересе к игроку со стороны нескольких клубов.
«Есть интерес из Испании, России и от стамбульского клуба в Турции. Мы хотим, чтобы Мак перешел туда, где он будет регулярно играть. Им также интересуются команды из США и Саудовской Аравии, но он хочет остаться в Европе», — сказал Венглош.
Ранее Венглош заявлял, что в Маке заинтересован «Бешикташ». Также он сообщал, что 28-летний хавбек всерьез рассматривает вариант с уходом из «Зенита».
- Мак выступает за «Зенит» с 2016 года.
- В активе словака 63 матча в составе петербургской команды, 12 голов и 10 результативных передач.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2020 года.